"Метрострой" Петербурга планируют полностью отдать администрации города

"Компания будет целиком городская. Во всяком случае пока рассматриваем так, а уже у этой компании, которая будет на 100% принадлежать городу, могут появиться подрядчики коммерческие", - сказал он ТАСС.

Он добавил, что в ближайшее время в компании начнется всесторонний аудит, по результатам которого сделают выводы о возможности санации. "Если будет невозможна санация "Метростроя", то от нее останется оборудование и, прежде всего, люди. Весь потенциал людской будет сохранен на 100%", - отметил Харлашкин.

По его словам, бренд "Метрострой" планируют сохранить. "Ну, может, добавится к нему что-нибудь, будет "Метрострой Санкт-Петербург" или что-нибудь такое. Аудит, думаю, не быстро. Но в "крупную клетку" финансовое состояние будет понятно где-нибудь к последним числам этого месяца", - сказал Харлашкин.

Врио гендиректора также прокомментировал ситуацию с исками о банкротстве к "Метрострою", которые ранее неоднократно рассматривались в арбитраже Петербурга. "Признаки банкротства они уже существуют. При желании это компанию обанкротить - есть за что зацепиться. Но сейчас удивительное единодушие всех - и банков, и кредиторов, и города и даже контрагентов, у всех есть желание большое спасти компанию. <...> Мы ее не будем спасать, только если это невозможно в принципе", - сказал Харлашкин.

Ситуация с "Метростроем"

Ранее компания была участником разбирательств по поводу банкротства в арбитражном суде. Одним из наиболее крупных исков стало заявление Федеральной налоговой службы из-за долга перед казной. Компании удалось заключить мировое соглашение с налоговой, и она получила право на рассрочку платежей. Иски о банкротстве "Метростроя" подавали и частные компании, также о своем намерении подать такой иск сообщал "Сбербанк".

Кроме того, банкротами признали ряд дочерних компаний "Метростроя", в том числе по искам Федеральной налоговой службы.

Гендиректором "Метростроя" ранее был Николай Александров, однако в декабре он был задержан, а затем заключен в СИЗО по подозрению в присвоении и растрате денег. Сумма ущерба от растраты денежных средств, принадлежащих "Метрострою", по данным следствия, составила 178 млн рублей. Исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Харлашкин, ранее занимавший должность главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

По данным базы СПАРК, Александров является собственником 24,95% акций компании, еще 21% владеет комитет имущественных отношений Петербурга, 25% находятся в собственности Петебургского метрополитена, 13,62% акций принадлежат Вадиму Александрову - экс-директору "Метростроя", остаток в небольших долях распределен между четырьмя лицами.