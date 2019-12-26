Rambler Group подала иск к "Матч ТВ"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Rambler Group подала иск о прекращении распространения фрагментов видео матчей Английской футбольной премьер-лиги на "Матч ТВ". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании со ссылкой на руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича.

"Rambler Group уже подала в Мосгорсуд исковое заявление в отношении "Матч ТВ", в котором мы потребовали лишь прекращения распространения незаконного контента - отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ. Дата первого заседания пока не назначена", - привели в пресс-службе слова Гершковича.