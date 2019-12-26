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АФК "Система" продала свои акции МТС Банка за 1,4 млрд рублей

В результате сделки АФК "Система" вышла из капитала банка

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. АФК "Система" продала 4,5% акций МТС Банка за 1,4 млрд рублей "дочке" мобильного оператора МТС - Mobile TeleSystems B.V. В результате сделки АФК "Система" вышла из капитала банка, говорится в сообщении корпорации.

Теперь оператору МТС принадлежит 99,7% уставного капитала МТС Банка.

В июле 2018 года оператор увеличил свою долю в банке до 55% с 28,63%, в феврале 2019 года - с 55,2% до 94,7%.

АФК "Система" является основным акционером МТС - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,007% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находятся 44,35% акций, ADR составляют 36,77%.

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