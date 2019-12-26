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Энергостратегия РФ не исключает допуск независимых производителей к экспорту газа по трубе

Россия к 2035 году может увеличить экспорт бензина почти в пять раз, отмечается в проекте

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Энергостратегия РФ до 2035 года при необходимости увеличения экспорта трубопроводного газа рассматривает возможность допуска к таким поставкам независимых производителей. Об этом говорится в проекте Энергостратегии РФ до 2035 года, опубликованном на сайте Минэнерго.

"Предусматривается сохранение единого канала экспорта трубопроводного газа. При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей", - отмечаемся в документе.

Россия к 2035 году может увеличить экспорт СПГ до 98,2-112,7 млрд куб. м в год, трубопроводного газа - до 255-300 млрд куб. м, отмечается в проекте.

В 2018 году Россия экспортировала 220,6 млрд куб. м трубопроводного газа и 26,9 млрд куб. м СПГ. Таким образом, к 2035 году поставки газа могут вырасти на 15,8%-36,3%, СПГ - в 3-4 раза.

Энергостратегия РФ до 2035 года также предполагает сохранение за "Газпромом" монополии на экспорт трубопроводного газа.

Россия к 2035 году может увеличить экспорт бензина почти в пять раз - до 17,9-19,9 млн тонн в год, дизельного топлива - в 1,8 раза, до 70,7 млн тонн, говорится в документе. Энергостратегия предполагает, что экспорт российского бензина вырастет с 4,2 млн тонн в 2018 году до 8,4-9,2 млн тонн в 2024 году, а дизельного топлива с 39,1 млн тонн до 40,8-42,9 млн тонн соответственно.

При этом поставки нефти упадут с 260,6 млн тонн в 2018 году до 267,2-269,2 млн тонн в 2024 году и 243,7-251,9 млн тонн в 2035 году.

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РоссияГазпром
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