Кабмин установил порядок разработки, утверждения и корректировки схемы обращения с ТКО

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении порядка разработки, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

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"В целях комплексного представления о системе обращения с ТКО федеральная схема будет включать сведения об объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО; сведения о планируемых к строительству, реконструкции объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО; баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО на территории России; схему потоков ТКО, а также сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению с ТКО", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также определена процедура разработки, утверждения и корректировки схемы. Она будет утверждаться распоряжением правительства России и размещаться на сайте Минприроды. Документ внесен Минприроды в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента Владимира Путина. В него входят 11 подразделов, включая федеральные проекты "Комплексная система обращения с ТКО" и "Сохранение озера Байкал". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,041 трлн рублей.