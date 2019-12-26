Минэнерго ожидает пика мирового спроса на нефть до 2030 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ ожидает, что мировой рост спроса на нефть начнет замедляться к 2025 году и уже до 2030 года достигнет пика. Об этом говорится в обновленном проекте энергостратегии до 2035 года, опубликованном на сайте Минэнерго.

"Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов. Спрос на нефтепродукты будет формироваться под влиянием роста потребления в транспортном секторе при одновременном снижении спроса в бытовом, коммерческом секторах и электроэнергетике", - сказано в документе.

Согласно энергостратегии, спрос на моторные топлива будет расти до 2035 года с одновременным снижением потребления мазута и других темных нефтепродуктов, особенно на рынке Европы.