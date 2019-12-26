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В энергостратегии России назвали условия нового цикла роста цен на нефть

Он может начаться после 2020 года, отмечается в документе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Цена нефти может начать новый цикл роста после 2020 года из-за снижения объема предложения на мировом рынке. Об этом говорится в обновленном проекте энергостратегии до 2035 года, опубликованном на сайте Минэнерго.

"Ускоренная отработка наиболее эффективных запасов и снижение инвестиций в геологоразведку и в нефтегазовые проекты в различных регионах мира создадут предпосылки для снижения предложения нефтяного сырья после 2020 года, которое потребует интенсивных инвестиций в шельфовые и другие дорогостоящие проекты и может привести к началу нового цикла роста цен", - сказано в документе.

В проекте энергостратегии отмечается, что уровень нефтяных цен будет определяться рядом факторов: темпами роста мировой экономики, ситуацией на финансовых рынках, уровнем безубыточности разработки сланцевой нефти в США, а также политическими событиями.

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