Энергостратегия РФ: глобальный газовый рынок сформируется уже в среднесрочной перспективе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Формирование глобального газового рынка завершится уже в среднесрочной перспективе, в результате цена на газ в разных регионах мира существенно сблизится. Таким образом, газ может повторить судьбу нефти, где соответствующий рынок уже сформирован, говорится в обновленном проекте энергостратегии до 2035 года, опубликованном на сайте Минэнерго России.

"В среднесрочной перспективе завершится формирование мирового (глобального) рынка газа, в результате которого произойдет сближение цен на газ в различных регионах мира", - говорится в документе.

В энергостратегии отмечается, что ключевую роль в процессе формирования мирового рынка газа будет играть развитие производства и поставок сжиженного природного газа, чья доля в мировом энергобалансе существенно вырастет.