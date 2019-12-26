{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Энергостратегия РФ: небольшие компании могут потеснить крупных игроков на нефтерынке

Малые и средние нефтегазовые предприятия могут увеличить свою роль после 2025 года, отмечается в документе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Малые и средние нефтегазовые компании могут увеличить свою роль на рынке после 2025 года за счет большей активности и гибкости, но до этого времени в нефтегазовой отрасли крупные игроки будут доминировать. Об этом говорится в обновленном проекте энергостратегии до 2035 года, опубликованном на сайте Минэнерго.

"Как минимум до 2025 года в связи с необходимостью концентрации инвестиций вертикально-интегрированные компании будут доминировать в основных видах деятельности нефтяной отрасли. Тем не менее, вследствие ухудшения структуры запасов углеводородного сырья, необходимости повышения инновационной активности, гибкости и адаптивности к изменениям конъюнктуры рынков неуклонно возрастает роль малых и средних нефтегазовых компаний", - сказано в документе.

В энергостратегии отмечается, что нефтяная отрасль в ближайшие годы столкнется с ухудшением качества запасов и будет сосредоточена на разработке "зрелых" месторождений и добыче трудноизвлекаемой нефти.

Также нефтяники будут большее внимание уделять введению в экономический оборот малых месторождений, малодебитных и высокообводненных скважин, а также созданию условий для развития малых и средних предприятий на основе инновационных отечественных технологий и оборудования.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Энергостратегия: в РФ могут создать механизм контроля за конкуренцией сетевого газа и СПГ
Проект предполагает дальнейшую либерализацию экспорта сжиженного природного газа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС