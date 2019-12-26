Энергостратегия РФ: небольшие компании могут потеснить крупных игроков на нефтерынке

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Малые и средние нефтегазовые компании могут увеличить свою роль на рынке после 2025 года за счет большей активности и гибкости, но до этого времени в нефтегазовой отрасли крупные игроки будут доминировать. Об этом говорится в обновленном проекте энергостратегии до 2035 года, опубликованном на сайте Минэнерго.

"Как минимум до 2025 года в связи с необходимостью концентрации инвестиций вертикально-интегрированные компании будут доминировать в основных видах деятельности нефтяной отрасли. Тем не менее, вследствие ухудшения структуры запасов углеводородного сырья, необходимости повышения инновационной активности, гибкости и адаптивности к изменениям конъюнктуры рынков неуклонно возрастает роль малых и средних нефтегазовых компаний", - сказано в документе.

В энергостратегии отмечается, что нефтяная отрасль в ближайшие годы столкнется с ухудшением качества запасов и будет сосредоточена на разработке "зрелых" месторождений и добыче трудноизвлекаемой нефти.

Также нефтяники будут большее внимание уделять введению в экономический оборот малых месторождений, малодебитных и высокообводненных скважин, а также созданию условий для развития малых и средних предприятий на основе инновационных отечественных технологий и оборудования.