Энергостратегия: в РФ могут создать механизм контроля за конкуренцией сетевого газа и СПГ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Проект энергостратегии России до 2035 года включает создание механизма, который бы исключил нарушение экономических интересов страны на международных рынках из-за конкуренции трубопроводного газа "Газпрома" с сжиженным природным газом (СПГ), произведенным в РФ. Об этом говорится в проекте документа, который был опубликован на сайте Минэнерго РФ.

"Дальнейшая либерализация экспорта СПГ (предполагается - прим. ТАСС) при одновременном создании механизма контроля и исключения нарушающей экономические интересы Российской Федерации конкуренции на внешних рынках природного газа, транспортируемого по трубопроводам, и СПГ", - сказано в документе.

В интервью телеканалу РБК министр энергетики Александр Новак говорил, что Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу. Министр отмечал, что в настоящее время потребление СПГ растет в странах, куда Россия не поставляет трубопроводный газ. В качестве примера он привел Испанию и Францию.

По его словам, министерство энергетики не видит опасности для российского трубопроводного газа "Газпрома" из-за поставок "Новатэком" сжиженного природного газа в Европу, так как "Новатэк" не демпингует и ведет свою деятельность так, чтобы экономически не навредить поставкам по трубе.

Сейчас монополия на экспорт трубопроводного газа законодательно закреплена за "Газпромом".