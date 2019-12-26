{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Энергостратегия: в РФ могут создать механизм контроля за конкуренцией сетевого газа и СПГ

Проект предполагает дальнейшую либерализацию экспорта сжиженного природного газа

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Проект энергостратегии России до 2035 года включает создание механизма, который бы исключил нарушение экономических интересов страны на международных рынках из-за конкуренции трубопроводного газа "Газпрома" с сжиженным природным газом (СПГ), произведенным в РФ. Об этом говорится в проекте документа, который был опубликован на сайте Минэнерго РФ.

"Дальнейшая либерализация экспорта СПГ (предполагается - прим. ТАСС) при одновременном создании механизма контроля и исключения нарушающей экономические интересы Российской Федерации конкуренции на внешних рынках природного газа, транспортируемого по трубопроводам, и СПГ", - сказано в документе.

В интервью телеканалу РБК министр энергетики Александр Новак говорил, что Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу. Министр отмечал, что в настоящее время потребление СПГ растет в странах, куда Россия не поставляет трубопроводный газ. В качестве примера он привел Испанию и Францию.

По его словам, министерство энергетики не видит опасности для российского трубопроводного газа "Газпрома" из-за поставок "Новатэком" сжиженного природного газа в Европу, так как "Новатэк" не демпингует и ведет свою деятельность так, чтобы экономически не навредить поставкам по трубе.

Сейчас монополия на экспорт трубопроводного газа законодательно закреплена за "Газпромом".

Теги
Новак, Александр ВалентиновичСШАИспанияРоссияФранцияГазпром
Реклама на ТАСС
Энергостратегия РФ: небольшие компании могут потеснить крупных игроков на нефтерынке
Малые и средние нефтегазовые предприятия могут увеличить свою роль после 2025 года, отмечается в документе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС