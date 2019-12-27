Росстат ожидает увеличения численности населения в РФ от 134 до 150 млн к 2036 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Численность населения России может измениться со 146,7 млн человек в 2020 году до 134-150 млн человек к 2036 году, следует из обновленного демографического прогноза, опубликованного на сайте Росстата.

Данные прогноза уточняются ежегодно на основе имеющейся текущей статистики. Расчет перспективной численности населения ведется в трех вариантах - низкий, средний и высокий прогнозы - на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

По сравнению с предыдущими данными 2018 года наилучший вариант нового прогноза предполагает увеличение численности населения страны до 150,1 млн человек к началу 2036 года против 153,2 млн человек, предполагавшихся ранее, а наихудший - снижение до 134,3 млн человек против 138,1 млн человек в прогнозе 2018 года. Наиболее реалистичный, средний вариант фиксирует возможное снижение численности населения РФ до 143 млн человек против 144 млн человек в варианте 2018 года. Этот вариант отражает инерционное развитие экономической и социальной ситуации и реализацию всех существующих и объявленных государственных программ.

"Средний вариант прогноза предполагает, что 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия "демографических провалов" 40-х, а также 80-х и 90-х годов XX века. В частности, естественная убыль достигнет в 2027 году 583,5 тыс. человек и начнет постепенно снижаться с 2028 года. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году. При этом разница в ОПЖ между мужчинами и женщинами в 2035 году составит 7,5 лет (75,18 и 82,69 лет у мужчин и женщин, соответственно)", - говорится в комментариях статистического ведомства.

Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. При этом он будет снижаться до 1,415 в 2025 и начнет вновь увеличиваться с 2026 года. Число умерших сократится незначительно, с 1,79 млн человек по итогам 2019 года до 1,69 млн человек по итогам 20235 года. Доля детей и подростков 15 лет и моложе уменьшится с 18,7% до 14,2%, а лиц в возрасте 16-64 лет - с 65,8% до 65,1%. Наибольшее численность населения к 2036 году будет находиться в возрастных группах 46-50 и 51-55 лет (по итогам 2019 года - в возрасте 31-35 и 36-40 лет).

Высокий вариант прогноза ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения, за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. Низкий вариант прогноза рассчитан при условии, что рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться. Росстат осуществляет демографический прогноз по нескольким вариантам, чтобы отразить различные предположения о будущей динамике демографических процессов. Результаты расчетов представляют собой основу для разработки социально-экономических прогнозов и демографической политики. В 2020 году уточнения демографического прогноза не будет, так как в год проведения переписи это уточнение не производится. В то же время 2021 году Росстат уже даст новый прогноз на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 года.