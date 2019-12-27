В Ozon рассказали, что покупают россияне для новогоднего стола

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россияне при подготовке праздничного новогоднего стола отказываются от соленьев и майонеза и закупают к торжеству сыр, диетические соусы и мед. Об этом говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки Ozon, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Новогодний стол - пожалуй, одна из самых крепких традиций в России, которая объединяет семьи по всей стране. Однако с распространением здорового образа жизни россияне начинают экспериментировать с привычными рецептами, меняя ингредиенты на более полезные, а также добавляют на стол не совсем традиционные продукты", - говорится в исследовании.

Новогодняя корзина

Так, Ozon отмечает, что "здоровый образ жизни становится типичным для многих россиян, что отражается и на любых новогодних блюдах - продажи майонеза в этом декабре упали на 60%, при этом греческий йогурт покупают в два раза чаще - этот продукт является популярным заменителем майонеза", - добавляют аналитики.

"Продажи селедки и соленых огурцов с 15 до 25 декабря упали на 7% относительно прошлого года, а сыров выросли на 180%, причем чаще всего покупают моцареллу, камамбер и пармезан. В каждый третий заказ с сырами клиенты добавляют джемы и мед - видимо, на столах в Новый год появится сырная тарелка", - полагают аналитики.

При этом, несмотря на рост продаж минеральной воды на интернет-площадке в пять раз, "от сладких напитков россияне не отказываются: продажи газировки выросли в 3,5 раза, а самые популярные - лимонады со вкусом имбиря и Тархун".