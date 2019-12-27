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Новый год и Рождество - 2020

В Ozon рассказали, что покупают россияне для новогоднего стола

В частности, согласно исследованию компании, продажи сыров выросли на 180%. Также увеличился спрос на диетические соусы и газировку
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россияне при подготовке праздничного новогоднего стола отказываются от соленьев и майонеза и закупают к торжеству сыр, диетические соусы и мед. Об этом говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки Ozon, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Новогодний стол - пожалуй, одна из самых крепких традиций в России, которая объединяет семьи по всей стране. Однако с распространением здорового образа жизни россияне начинают экспериментировать с привычными рецептами, меняя ингредиенты на более полезные, а также добавляют на стол не совсем традиционные продукты", - говорится в исследовании.

Новогодняя корзина

Так, Ozon отмечает, что "здоровый образ жизни становится типичным для многих россиян, что отражается и на любых новогодних блюдах - продажи майонеза в этом декабре упали на 60%, при этом греческий йогурт покупают в два раза чаще - этот продукт является популярным заменителем майонеза", - добавляют аналитики.

"Продажи селедки и соленых огурцов с 15 до 25 декабря упали на 7% относительно прошлого года, а сыров выросли на 180%, причем чаще всего покупают моцареллу, камамбер и пармезан. В каждый третий заказ с сырами клиенты добавляют джемы и мед - видимо, на столах в Новый год появится сырная тарелка", - полагают аналитики.

При этом, несмотря на рост продаж минеральной воды на интернет-площадке в пять раз, "от сладких напитков россияне не отказываются: продажи газировки выросли в 3,5 раза, а самые популярные - лимонады со вкусом имбиря и Тархун".

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В целом с 15 по 25 декабря продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса выросли на Ozon в два раза относительно среднегодового значения. "Продажи привычных продуктов для новогоднего стола с 15 по 25 декабря на Ozon также выросли: кукурузы - в 10 раз относительно того же периода в прошлом году, горошка - в 3,5 раза, ананаса - в 3 раза, а икры - в 1,2 раза", - говорится в исследовании.

Планируя посвятить время отдыху, а не походу по магазинам, россияне также запасаются товарами повседневного спроса: продажи детского питания выросли на 120% относительно того же периода в прошлом году, бытовой химии - на 95%, а корма для животных - на 70%.

Интернет-площадка отмечает, что покупка продуктов все чаще приводит россиян в интернет: если в декабре 2016 года стандартная корзина состояла из товаров 2-3 категорий - в основном, книг, электроники и одежды, то в декабре 2019 года уже из 5-6 категорий с продуктами питания и товарами повседневного спроса.

Ozon - один из крупнейших российских интернет-ретейлеров, чей ассортимент на конец ноября насчитывал 2,5 млн товарных наименований. Основными владельцами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok. При этом АФК "Система" владеет 21,9% акций напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema_VC ("Системе" принадлежит 80%).

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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