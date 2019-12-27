Приморские производители станут постоянными поставщиками ярмарки в Харбине в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Приморские производители весной 2020 года станут постоянными участниками ярмарки экологически чистых продуктов в Харбине. О договоренности с правительством провинции Хэйлунцзян журналистам сообщил врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков.

Промышленная выставка экологически чистых продуктов питания работает в Харбине с 2012 года и ориентирована в первую очередь на работу китайских производителей. В планах администрации Приморского края - усилить узнаваемость продукции, которую в Китае будут продавать под единым брендом "Сделано в Приморье".

"Достигнута договоренность с правительством провинции Хэйлунцзян о создании ярмарки экологически чистых продуктов в Харбине - городе с населением в 11 млн человек. Этот совместный проект мы намерены запустить уже весной 2020 года", - уточнил Шестаков и отметил, что перед властями и производителями стоит задача - сформировать у посетителей ярмарки привычку покупать приморское.

Как отметил генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров, в 2019 году поддержку центра для выхода на зарубежные рынки получили 380 предпринимателей-экспортеров. За год 53 приморских предпринимателя при поддержке "Мой бизнес" заключили экспортные контракты на поставку продуктов питания, строительных материалов, рыбопродукции, автомобильных комплектующих и других товаров и услуг на общую сумму более $20 млн.

Наращивание объема экспорта услуг - одна из ключевых задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт". К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта - с $2 миллиардов до $3,9 миллиарда. Для достижения этой цели центр "Мой бизнес" предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.