В Москве, Московской области и на Кубани выдают больше всего потребительских кредитов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Больше всего потребительских кредитов на конец ноября было выдано в Москве (11,15% от всех выданных потребкредитов), Московской области (6,66%), Краснодарском крае (4,02%) и Санкт-Петербурге (4%), сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро.

На общую долю выдач в этих четырех регионах приходится более 25% всех новых выданных потребкредитов. За ними следуют Кемеровская область, Башкирия, Свердловская область, Татарстан, Челябинская область, Ростовская область, Самарская область, Новосибирская область.

Управляющий директор рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги Станислав Волков отмечает, что почти все указанные регионы имеют высокий среднедушевой доход (по данным Росстата).

Аналитик прогнозирует, что введение требований к банкам по оценке долговой нагрузки заемщиков может привести в 2020 году к еще большей концентрации выданных потребительских кредитов в регионах с высокими средними доходами, но без чрезмерно высокой стоимости жизни. "С одной стороны, это будет сдерживать потребление и экономический рост в слабых регионах, с другой - такая ситуация менее опасна с точки зрения риска массовых дефолтов заемщиков", - сказал он.

Ранее в бюро кредитных историй "Эквифакс" оценивали, что объем выданных кредитов физическим лицам по итогам 2019 года приблизится к 6 трлн рублей. Лидером по объему выдачи среди видов банковского кредитования остается потребительское кредитование, объем которого составляет половину от всего объема выдаваемых ссуд, отмечали в бюро.