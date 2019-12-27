{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Россияне потратили 4,4 млрд рублей на покупку смартфонов в интернете к Новому году

Средняя цена смартфона составила 22 тыс. рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россияне в преддверии Нового года купили в онлайн-магазинах 200 тыс. смартфонов и 41 тыс. ноутбуков, потратив 4,4 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно. Об этом говорится в совместном исследовании платежной системы Qiwi и ретейлера "Связной".

Отмечается, что по итогам первой половины декабря смартфоны заняли первое место среди наиболее популярных технологичных товаров, купленных в интернете. Средняя цена смартфона составила 22 тыс. рублей.

На втором месте оказались ноутбуки. Средняя цена ноутбука, приобретенного онлайн, составила 39 тыс. рублей.

Самыми популярными смартфонами стали Redmi 7A (в штуках) и Apple iPhone 11 (в деньгах), а ноутбуками - Lenovo IdeaPad (и в штуках, и деньгах).

В топ-3 наиболее популярных технологичных подарков также вошла гарнитура - российские интернет-пользователи потратили 600 млн рублей и приобрели 150 тыс. таких устройств. Средняя цена гарнитуры составила 4 тыс. рублей.

Со 2 по 15 декабря 2019 года россияне потратили в интернет-магазинах на 51% больше, чем годом ранее. Рекордный скачок при этом зафиксирован 1 декабря - на 162% по сравнению с 1 декабря 2018 года.

Активнее всего в этот период покупки совершали москвичи, петербуржцы и жители Приморского края, а также жители Саратова и Смоленска.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Новак: условия по транзиту газа в Европу будут экономически выгодны России и Украине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС