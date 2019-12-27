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Курс доллара снизился до 61,18 рубля

Курс евро увеличился до 67,16 рубля

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 61,18 рубля.

Курс евро увеличился на 12 копеек, до 67,16 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,05% и составил 3033,2 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,14% и достиг отметки в 1537,12 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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