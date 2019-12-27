{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тысяч рублей

Размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на одну тысячу рублей
Описание
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем на 1,1 тысяч рублей в 2019 году и составит 15,5 тысяч рублей по итогам года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, опубликованном на сайте министерства.

На эту тему

"По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на одну тысячу рублей в месяц - с 14,4 тысяч до 15,5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В Минтруде напомнили, что с 1 января 2019 года проведена индексация пенсий по старости неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен, составивший в 2018 году 4,3%. Кроме того, с 1 апреля 2019 года проведена индексация социальных пенсий на 2% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2018 год. В августе 2019 года была проведена корректировка страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2018 году.

"Важным решением 2019 года стало дополнительное увеличение пенсий неработающим селянам, отработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающих в сельской местности", - отметили в Минтруде.

С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%, добавили в министерстве.

В новость были внесены изменения (10:56 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В России могут создать Ассоциацию производителей улиток
По мнению фермеров, новый статус позволит производителям улиток рассчитывать на государственную поддержку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС