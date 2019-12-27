Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тысяч рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем на 1,1 тысяч рублей в 2019 году и составит 15,5 тысяч рублей по итогам года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, опубликованном на сайте министерства.

"По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на одну тысячу рублей в месяц - с 14,4 тысяч до 15,5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В Минтруде напомнили, что с 1 января 2019 года проведена индексация пенсий по старости неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен, составивший в 2018 году 4,3%. Кроме того, с 1 апреля 2019 года проведена индексация социальных пенсий на 2% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2018 год. В августе 2019 года была проведена корректировка страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2018 году.

"Важным решением 2019 года стало дополнительное увеличение пенсий неработающим селянам, отработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающих в сельской местности", - отметили в Минтруде.

С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%, добавили в министерстве.

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