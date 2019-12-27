Производство мяса птицы возобновят в Приморье в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Восстановление птицеводческой отрасли Приморья после банкротства крупнейшего в крае производителя мяса птицы - компании "Михайловский бройлер" - начнется в 2020 году. Первая продукция появится в магазинах региона в январе 2020 года, сообщается на сайте администрации Артемовского городского округа.

В 2019 году единственное в Приморье предприятие по производству мяса птицы было закрыто. Куриное мясо в регион сейчас поставляют преимущественно производители из Амурской и Белгородской областей.

"На базе производства ЗАО "Михайловский бройлер" птицеводческую отрасль в Приморье будет возрождать ООО "Агроптица". Необходимое финансирование обеспечит инвестор "Ратимир". Первая продукция появится в магазинах края уже в январе 2020 года", - приводят в сообщении слова губернатора Приморского края.

Законсервированное производство возобновляет работу, на предприятие уже трудоустроены 150 человек. Администрация края предусмотрела меры поддержки на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники. Планируется, что на первом этапе птицефабрика будет выпускать 400-500 тонн продукции в месяц. Акцент будет сделан на глубокую переработку, производство охлажденных полуфабрикатов.

До банкротства птицефабрики "Михайловского бройлера" предприятие было одним из градообразующих производств поселка Заводской. Из 15 тысяч населения 1,5 тысячи человек работали на фабрике. В 2017 году ООО "Дальневосточная птица", созданная на базе предприятия ЗАО "Михайловский бройлер", производила более 27 тонн мяса птицы в год. Предприятие имело 1,7 млн бройлеров.