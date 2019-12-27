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ФИОП назвал процессор Baikal и развитие системы профквалификаций достижениями года

Среди главных событий 2019 года Фонд инфраструктурных и образовательных программ также назвал представление логистических роботов и гибких солнечных панелей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Разработка отечественного процессора, представление логистических роботов и гибких солнечных панелей, а также развитие системы подготовки кадров для инновационной экономики стали основными достижениями в 2019 году Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано". Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель дирекции популяризации ФИОП Сергей Филиппов.

"Безусловно, из инфраструктурных событий ФИОП 2019 года самым ярким был выпуск процессора Baikal-М1000 компанией "Байкал Электроникс", учредителем которой является наноцентр "Т- Нано". Второе - это представление наноцентром "Техноспарк" логистических роботов и гибких солнечных панелей. И третье - это локализация в Троицке производства офтальмологического оборудования Visionix. Все эти направления абсолютно отражают тренды инновационного рынка РФ", - сказал Филиппов.

По его словам, российский процессор - это то, к чему российские разработчики достаточно долго шли в рамках создания в РФ новой элементной базы, которая может быть использована для нацпроекта "Цифровая экономика". "Факт в том, что теперь мы делаем собственные конкурентоспособные процессоры, это значимое событие для всей отечественной микроэлектроники и вычислительной техники", - пояснил он.

Офтальмологических приборов, подобных тем, которые теперь будут производиться и продаваться в России под маркой Visionix, ранее у нас в стране не выпускалось. Целевой рынок таких приборов, как отметили в фонде, - государственные и частные клиники, а также салоны оптики, специализирующиеся на индивидуальном подборе контактной коррекции.

Гибкие панели, по словам Филиппова, - это принципиально новый продукт, который серьезно изменит организацию энергетики в городах. Он напомнил, что сейчас солнечная энергетика - это традиционные кремниевые солнечные батареи, которые, как правило, устанавливают за городскими территориями.

"Речь идет о создании гибких солнечных панелей и интеграции их в кровлю и фасадные элементы домов. Даже в рулонные шторы, которые затемняют наши окна, могут быть интегрированы гибкие солнечные панели. Это означает, что в перспективе здания смогут сами вырабатывать часть электроэнергии, необходимой, например, для их собственных технических нужд", - пояснил Филиппов.

Подготовка кадров для инновационных производств

Среди главных событий 2019 года ФИОП также назвал проведение первой Всероссийской конференции "Подготовка кадров для инновационной экономики: ориентиры и контент", на которой был обобщен опыт создания около 200 программ дополнительного профессионального образования для сотрудников инновационных производств.

"В следующем году мы продолжим создавать новые программы профессионального дополнительного образования, а также онлайн-курсы на их основе. Благодаря им специалисты смогут оперативно повышать свою квалификацию при работе с современными технологиями", - сказал Филиппов.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году.

Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующих выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления фонда как коллегиального органа управления является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс; генеральный директор фонда - Андрей Свинаренко.

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