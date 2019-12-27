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Иностранный банк провел первые операции по картам "Мир" в Европейском союзе

Первые пилотные операции провел кипрский банк RCB Bank Ltd

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Кипрский RCB Bank Ltd провел первые тестовые операции по картам "Мир" на территории Европейского союза. Обеспечить полноценный прием карт на Кипре планируется к концу первого квартала 2020 года, сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

"На Кипре в эквайринговой и банкоматной сети RCB Bank Ltd были проведены первые пилотные операции по картам "Мир" на территории Европейского союза. Уже к концу первого квартала 2020 года RCB Bank Ltd планирует завершить пилотный проект и обеспечить прием карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах банка", - говорится в пресс-релизе.

Как отметил директор по международному развитию платежной системы "Мир" Игорь Перепечин, Кипр является одним из самых популярных мест для летнего отдыха россиян, поэтому начало приема российских карт на Кипре - очень важный шаг для международного развития "Мира".

Ранее НСПК совместно с компанией PayXpert запустили пилотный проект по приему карт "Мир" в европейских странах. В рамках сотрудничества с PayXpert первой страной для приема карт "Мир" станет Великобритания.

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