Первые полеты самолетов Ил-114 и Ил-96-300 намечены на 2020 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Самолеты Ил-114 и его глубоко модернизированная версия Ил-96-300 совершат первые полеты в 2020 году, заявил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24".

"2020 год - это год премьер. <...> Поднимется впервые самолет Ил-114, новый самолет, который производят в Ташкенте и впервые его производство освоено здесь, в России. Первый вылет будет в начале года, - сказал он. - Самолет Ил-96-300, это глубоко модернизированный Ил-96, тоже в этом [2020] году поднимется".

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