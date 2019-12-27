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"Аэрофлот" ввел "деловой проездной" на рейсах из Москвы в Ижевск

Услуга представляет собой "единый" билет на несколько перелетов, от двух до восьми, в направлении туда и обратно

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" ввел "деловой проездной билет" на рейсы между Москвой и Ижевском. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"Данная услуга представляет собой "единый" билет на несколько перелетов, от двух до восьми, в направлении туда и обратно", - пояснил собеседник агентства. Для того, чтобы им воспользоваться пассажир должен первую из оплаченных поездок забронировать на конкретную дату и рейс, а остальные - остаются с открытой датой, позволяющей забронировать перелет в любой удобный момент при наличии свободных мест. "Стоимость "делового проездного" зависит от количества приобретаемых полетов в обе стороны, класса обслуживания и направления", - заметили в пресс-службе.

Продажа таких билетов на рейсы в Ижевск началась в пятницу.

Таким образом, столица Удмуртии стала 40-м городом, где действует подобная услуга. Ранее "деловые проездные" стали продавать в направлении из Москвы в 33 региональных центра страны и в Минск. Также услуга доступна для пассажиров, вылетающих из Санкт-Петербурга в Калининград, Краснодар, Мурманск и Сочи, а также тех, кто часто летает из Казани во Франкфурт-на-Майне.

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