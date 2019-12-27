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В России могут создать Ассоциацию производителей улиток

По мнению фермеров, новый статус позволит производителям улиток рассчитывать на государственную поддержку

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ассоциация, которая объединит производителей улиток, может быть создана в России. Об этом сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на подмосковного фермера Сергея Бараева, который на встрече президента России Владимира Путина с сельской общественностью в Адыгее поднял вопрос о включении производства улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности.

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"После встречи с Владимиром Путиным мне стали звонить производители, занимающиеся улитками, из разных регионов России. Мы подумали: если в стране есть ассоциация звероводов, союзы оленеводов и птицеводов, почему бы не объединиться улитководам", - сказал Балаев.

Новый статус позволит производителям улиток рассчитывать на государственную поддержку, считает Балаев. "Мы раньше как любители были. Надеюсь, что теперь сможем ввезти маточное поголовье в Россию, сможем использовать земли сельхозназначения для выращивания улиток", - считает фермер.

Балаев занимается производством улиток в Подмосковье, в селе Парфентьево Коломенского района. Сейчас продает 6-7 тонн мяса улиток в год, планирует выйти на годовое производство в 100 тонн.

Как сообщил 26 декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики под председательством Путина, разведение улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. За это Путин поблагодарил Минсельхоз.

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