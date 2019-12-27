Кабмин предложил механизм предварительной проверки патентоспособности изобретений

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект о создании условий для предварительной оценки патентоспособности результатов интеллектуальной деятельности. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

На сегодняшний день регистрацией и выдачей патентов на изобретения и технические решения в соответствии с постановлением правительства занимается Роспатент при участии Федерального института промышленной собственности, который проводит подготовительные работы. В частности, информационный поиск и экспертиза заявки на получение патента на изобретение или полезную модель проводятся именно институтом.

Законопроектом предлагается внести поправку в Гражданский кодекс (ГК), согласно которой "до начала проведения экспертизы заявки на изобретение по существу заявитель вправе запросить в научной или образовательной организации проведение по заявке предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения". При этом он должен уведомить об этом Роспатент, который также выдает аккредитации профильным российским научным и образовательным организациям, где можно провести предварительную оценку.

"Стоимость предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности будет определяться научными и образовательными учреждениями исходя из сложности, объема и срока каждого информационного поиска в договорах, заключаемых между заявителем и организациями", - говорится в пояснительных материалах. При этом процедура проведения информационного поиска, предусмотренная нынешней редакцией ГК, сохраняется и будет осуществляться Роспатентом с учетом результатов проведенных предварительных процедур. Разработчики утверждают, что эти изменения "позволят расширить круг специалистов, владеющих практическими навыками проведения информационного поиска и оценки патентоспособности", а также "предоставят эксперту Роспатента возможность уменьшить объем подготовительной работы и лучше понять сущность заявленного изобретения".

Еще одно новшество заключается в том, что правительство получит право определять максимальное число заявок на патент, которые заявитель может подать в год при представлении обязательства об уступке патента, что освобождает его от уплаты пошлины. Данное ограничение связано с участившимися со стороны заявителей случаями злоупотреблениями правом патентования без уплаты пошлин, указывают в кабмине. Так, согласно данным Роспатента, за период с 2003 по 2018 год подано около 70 тыс. заявок на изобретения, к которым приложено заявление с обязательством уступить патент. При этом договоры о предоставлении права использования изобретения заключены в размере не более чем 0,2 % от числа выданных патентов, государство недополучило пошлин на 670 млн руб.