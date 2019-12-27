Самолет МС-21 с российским двигателем может быть сертифицирован в 2022 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" .

"В прошлом году получили сертификат типа на двигатель ПД-14, испытания на самолете начнутся в следующем году, самолет под этот двигатель собирается сейчас в Иркутске и в середине 2020 года мы установим на него два российских двигателя и начнем программу испытаний. Всего порядка 400 полетов предусмотрено [в рамках испытаний]. В 2022 году, я надеюсь, мы будем иметь сертификат на российский самолет с российским двигателем ПД-14", - сказал он.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест).

Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в мае 2017 года. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Планируется, что поставки самолетов МС-21 коммерческим заказчикам начнутся во втором полугодии 2021 года. Пока на самолет устанавливаются американские двигатели PW1400.