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Самолет МС-21 с российским двигателем может быть сертифицирован в 2022 году

В рамках испытаний предусмотрено порядка 400 полетов, рассказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24".

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"В прошлом году получили сертификат типа на двигатель ПД-14, испытания на самолете начнутся в следующем году, самолет под этот двигатель собирается сейчас в Иркутске и в середине 2020 года мы установим на него два российских двигателя и начнем программу испытаний. Всего порядка 400 полетов предусмотрено [в рамках испытаний]. В 2022 году, я надеюсь, мы будем иметь сертификат на российский самолет с российским двигателем ПД-14", - сказал он.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест).

Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в мае 2017 года. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Планируется, что поставки самолетов МС-21 коммерческим заказчикам начнутся во втором полугодии 2021 года. Пока на самолет устанавливаются американские двигатели PW1400.

Теги
РоссияСлюсарь, Юрий Борисович
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