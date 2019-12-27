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Шефчович подписал письмо, подтверждающее готовность ГТС Украины работать по нормам ЕС

Бывший замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу отметил, что "это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано на трехсторонних переговорах"

БРЮССЕЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший замглавы Еврокомиссии (ЕК) по Энергосоюзу Марош Шефчович подписал письмо, подтверждающее готовность украинской газотранспортной системы (ГТС) работать в соответствии с законодательством Евросоюза. Об этом Шефчович сообщил в пятницу в своем Twitter.

"Рад отправить письмо, подтверждающее, что недавно созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен и настроен на работу в соответствии с законодательством ЕС, - сказал он. - Это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано на трехсторонних переговорах".

Ранее компания "Нафтогаз" монопольно занималась транспортировкой и хранением газа на Украине. Однако для выполнения обязательств по Третьему энергетическому пакету Европейского Энергосообщества Украине необходимо было провести анбандлинг - отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" создана в феврале 2019 года в рамках четвертого этапа отделения из структуры "Нафтогаза".

Секретариат Европейского энергетического сообщества 17 декабря этого года выдал положительное заключение для сертификации компании "Оператор ГТС Украины".

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 гjlf) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Соглашение предполагает отказ от новых взаимных претензий, отзыв исков, выплату "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. Также стороны договорились о транзите на следующие пять лет и обсудят возможность прямых поставок газа на Украину в 2020 г.

При этом в рамках договоренностей "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с НАК "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. "Нафтогаз" выступит компанией - организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Компания - организатор забронирует транспортные мощности на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год, 40 млрд куб. м на 2021-й и последующие годы при условии установления конкурентного тарифа.

 

Теги
Шефчович, Марош
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