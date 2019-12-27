"Новатэк" законтрактовал на "Звезде" постройку 5 газовозов вместе с головным

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Новатэк" заключил контракт на строительство 4 газовозов вдобавок к головному на дальневосточной верфи "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка). Об этом сообщил в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Уже около 47 твердых заказов у этого завода ["Звезда"]. "Новатэк" законтрактовал головной и 4 первых газовозов. Первый из них будет сдан в 2023 году. Общий объем заказа планируется 15. В первом квартале [2020 года] мы, видимо, законтрактуем еще 10 газовозов. С 2022 года по 2030 год у "Новатэка" в намерениях заказать еще 20 газовозов", - сказал Борисов.

Он пояснил, что такой объем заказов связан с "планами компании по освоению месторождений на Севере, с производством сжиженного газа". По мнению Борисова, этого количества газовозов будет достаточно для реализации задач "Новатэка".

В мае источники в отрасли сообщали журналистам, что "Совкомфлот", "Новатэк" и ССК "Звезда" предварительно договорились о строительстве четырех газовозов ледового класса Arc7 для проекта "Арктик СПГ - 2". Суда планируется поставить до 2025 года, строить их будут в кооперации с южнокорейскими верфями.

Инвестиционный проект компании "Новатэк" предусматривает строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке с началом проекта в 2020 году. Он позволит увеличить загрузку Северного морского пути более чем в три раза за десять лет. "Новатэк" будет доставлять сжиженный природный газ с проекта "Ямал СПГ" и с будущего "Арктик СПГ - 2" танкерами ледового класса по Северному морскому пути в Бечевинскую бухту на Камчатке. Через терминал, расположенный там, СПГ будет перегружаться на обычные газовозы для доставки в страны АТР.