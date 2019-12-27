"Ростелеком" отменил закупку планшетов для проведения переписи населения в 2020 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" отменил закупку планшетов для переписи населения в 2020 году из-за изменения требования по выбору поставщика. Теперь для исполнения договора "Ростелекому" необходимо ее реализовать у единственного поставщика, следует из материалов компании, размещенных на сайте госзакупок.

В ноябре "Ростелеком" выбрал двух поставщиков планшетов на российской операционной системе "Аврора" - ООО "Тегрус" и ООО "Центр дистрибьюции" - для проведения переписи населения. С этими организациями "Ростелеком" ранее заключал договор на поставки смартфонов и планшетов INOI на российской операционной системе OC Sailfish (ныне "Аврора"). При этом, согласно документации, компании, которые участвовали в конкурсе, планировали поставлять планшеты из Китая.

"Ростелеком" сообщает об отмене закупочной процедуры на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, и с российской мобильной операционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", - говорится в извещении.

В процессе подписания договора с поставщиками, после подведения итогов закупки "Ростелеком" изменил требования по выбору поставщика и "определил новые условия исполнения договора", указано в извещении. Теперь "Ростелекому" необходимо провести закупку у единственного поставщика.

19 ноября сообщалось, что итоги конкурса на закупку планшетов отменят для того, чтобы закупить российские гаджеты вместо китайских. Скорее всего, закупка будет отменена и проведена новая, только среди российских производителей, сообщал ТАСС источник в отрасли.

В начале августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое предписывает "Ростелекому" поставить планшеты на ОС "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 году. После этого "Ростелеком" объявил соответствующий тендер на закупку планшетов на ОС "Аврора". Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, максимальная цена договора не может превышать 11,52 млрд руб., планируется заказать около 360 тыс. планшетов. Поставка должна быть осуществлена до июля 2020 года.