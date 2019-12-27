Трутнев: работу над законопроектом об эксперименте по лесопользованию в ДФО нужно ускорить

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ускорить работу над проектом федерального закона о проведении на территории Дальнего Востока эксперимента, который позволит усовершенствовать управление лесной отраслью макрорегиона.

В ходе совещания глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков сообщил, что организация разработала законопроект, который предусматривает проведение на Дальнем Востоке эксперимента в лесной отрасли. Он будет включать в себя пять мер, в том числе автоматизацию процесса получения квот и биржевую торговлю лесоматериалами.

"Давайте ускорять эту работу. И всех присутствующих, кому документ точно нужен на согласование, прошу тоже эту работу организовать оперативно. <...> Давайте сделаем так, чтобы у нас до конца января этот документ был согласован", - сказал Трутнев.

На полях Восточного экономического форума Чекунков сообщал ТАСС, что фонд разработал и представил президенту РФ Владимиру Путину меры, которые позволят эффективно управлять российской лесной отраслью.