Россияне начнут платить пошлину с зарубежных онлайн-посылок дороже €200

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2020 года снижен с €500 до €200. Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и Россия.

Снижение порога беспошлинного ввоза означает, что теперь покупателю из России нужно платить таможенные сборы с покупки или посылки с товарным вложением, доставленной из-за границы, общая стоимость которой превышает €200. Однако стоимость покупок не будет суммироваться в течение месяца, а учет стоимости будет вестись с каждой посылки, вес которой не должен превышать 31 кг.

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше €200 или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг.

Решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Его введение предполагает два этапа: сокращение порога до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 за посылку с 1 января 2020 года.

Интенсивное снижение порога

Как сообщал ранее в интервью ТАСС первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов, Евразийский экономический союз может приступить к обсуждению вопроса об установлении порога беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов ниже €200. "С момента принятия в 2016 году базового решения прошло три года - и многое изменилось. Дискуссия о дальнейшем снижении порогов будет набирать силу", - сказал Давыдов.

Тогда замглавы ФТС подчеркнул, что под видом пересылки товаров для личного пользования из зарубежных интернет-магазинов осуществляются коммерческие сделки, что является трансграничной торговлей и создает основание для взимания таможенных платежей. Как следствие, зарубежные товары получают преимущество перед произведенными в РФ, а также перед товарами, которые ввозят в контейнере с соответствующими процедурами - подачей декларации, уплатой пошлины, НДС, акциза.

В свою очередь Минфин отмечает, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, в то время как в традиционной рознице указанные платежи присутствуют. В результате наблюдается переток прибыли и налогов из России в интернет-магазины, расположенные на территории иностранных государств.

11 декабря стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.

Позиция участников рынка

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, входят интернет-ретейлеры, маркетплейсы и логистические операторы, среди которых Wildberries, Ozon, DNS, "Почта России") поддерживают это решение, поскольку считают, что вопрос снижения лимита лежит в плоскости поддержки российского предпринимательства. Бюджет не понесет никаких затрат на администрирование платежей, российские интернет-магазины получат возможность на равных конкурировать с зарубежными интернет-площадками, а покупатели не будут обременены ценами, поскольку во многих странах мира такие меры уже действуют, и иностранные площадки научились перераспределять издержки.

Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что в противовес принятым во многих странах таможенным платежам при импорте товаров, компании могут применять нулевую ставку НДС при выходе на иностранные рынки. "Схема, которая обсуждается сейчас с зарубежными интернет-компаниями, которая им предлагается для работы с российским рынком, проста, понятна, не требует никаких затрат за исключением интеграции ПО", - сообщил ТАСС Соколов.

В то же время Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ, входят логистические компании СДЭК, Boxberry, интернет-магазины и интернет-компания eBay) прогнозирует, что от мер по снижению лимита не выиграет ни государство, ни бизнес, ни потребитель, непосредственно ответственный за уплату пошлины.

Так, НАДТ 13 декабря направила на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева письмо с просьбой сохранить порог беспошлинного ввоза товаров на уровне €200 вместо предлагаемых €20 с 1 января 2022 года, поскольку в ассоциации считают, что "чем ниже порог, тем большие издержки несет государство". Эксперты указывают, что администрирование одной декларируемой посылки может достигать стоимости в €10. При этом в ассоциации отметили, что ФТС РФ успешно администрировала действовавший с 1 января 2019 года беспошлинный порог в €500.

Средний чек и объем трансграничной торговли РФ

Как ранее сообщал ТАСС партнер Data Insight Федор Вирин, средний чек заказа из Китая составляет порядка $8-9 за посылку, поэтому снижение порога пошлины коснется в первую очередь посылок из США и Европы. При этом НАДТ отмечает, что средний чек в 2019 году упал на $2 по сравнению с прошлым годом и составляет на сегодняшний день порядка $7. "Это общемировая тенденция - везде падает средний чек в трансграничных покупках. Во внутренних он везде растет, но у нас он падает и во внутренних", - отметил в беседе с ТАСС президент НАДТ Александр Иванов.

В "Почте России" ранее также сообщали, что средний чек покупки в зарубежном онлайн-магазине не превышает €200, при этом большую часть международного потока составляют отправления из Азии. Почтовый оператор, уполномоченный удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах, сообщил, что рассчитывает избежать сбоев в доставке благодаря отлаженной системе дистанционного взимания.

По прогнозам главы НАДТ, объем трансграничной торговли по итогам 2019 года останется на уровне 2018 года (порядка $3,2 млрд). За 11 месяцев 2019 года было получено 307 тыс. посылок, в 2018 году - порядка 360 тыс. посылок. Ассоциация прогнозирует объем трансграничной торговли по итогам 2019 года на уровне 180-200 млрд рублей.

Глава АКИТ в свою очередь отметил, что рост трансграничной торговли замедлился, исходя из динамики, которую демонстрирует ФТС РФ. Соколов считает, что итоговый результат может быть ниже прогнозируемых ранее 700 млрд рублей.

По оценке Data Insight, объем трансграничной торговли по итогам 2019 года можно оценить в 435 млрд рублей.