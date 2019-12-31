С 1 января в России повышаются ставки утильсбора на автомобили

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Повышенные cтавки утилизационного сбора на автомобили начали действовать в России. Соответствующее постановление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 15 ноября 2019 года.

Ставки на утилизационный сбор увеличены на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 л и на 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 л.

Утильсбор на автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 л повышается на 112,4%, а для транспортных средств массой от 12 т до 20 т - на 18,6%.

Прогнозы о стоимости авто

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что повышение ставок утильсбора с 1 января 2020 года не приведет к росту цен на автомобили, которые произведены в России, поскольку в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки.

Существенного роста цен на импортные модели также не предвидится, отмечал министр. По его словам, доля индексации утилизационного сбора в стоимости импортируемых машин составляет лишь от 2% до 5%.

Автодилеры прогнозируют повышение цен на новые машины до 7%. В целом, автомобили традиционно дорожают с Нового года, однако в 2020 году именно увеличение утилизационного сбора будет одним из ключевых факторов роста цен на авто, говорил директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников. По прогнозам директора филиала "Авилон - Мерседес-Бенц" Алексея Старикова, из-за увеличения ставок сбора цены на автомобили повысятся на 3-7% в зависимости от объема двигателя. У президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева прогноз более оптимистичный - рост цен на 2-3%.

В 2018 году утильсбор на автомобили был в среднем проиндексирован на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.

Об утилизационном сборе

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили.

До 1 января 2020 года почти все российские автосборочные заводы получали промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Согласно новой концепции дифференциации промышленных субсидий, автопроизводители гарантированно получат в 2020 году лишь 50% компенсации утилизационного сбора, остальные выплаты будут зависеть от количества баллов, получаемых за уровень локализации производства. При этом для получения субсидии наличие специнвестконтракта - обязательное условие.