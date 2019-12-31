В России вступил в силу закон об органической продукции

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России. Он вводит понятие "органическая продукция" и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли.

Так, к производству органической продукции предъявляются 11 требований - например, ее необходимо будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещено применять пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных действующими стандартами).

Документ запрещает также использовать упаковку из материалов, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе из поливинилхлорида.

При этом положения закона не распространяются на парфюмерию и косметику, лекарства, семена лесных растений. Им также не обязаны следовать охотники и рыболовы (кроме тех, кто производит продукцию аквакультуры).

Первые попытки законодательно урегулировать производство органической продукции в России предприняли почти 15 лет назад. Сейчас более чем в 80 странах действуют соответствующие законы, но до сих пор РФ не входила в число этих государств. При этом у этой отрасли в стране большие перспективы: в январе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что Россия может занять от 10% до 25% мирового рынка органических продуктов.

Сертификация и маркировка

Производители органической продукции, согласно новому закону, смогут проходить добровольную сертификацию, подтверждая свое соответствие действующим национальным, межгосударственным и международным стандартам. После получения сертификата соответствия они получат право маркировать свою продукцию как "органическую" (это слово можно будет заменять сокращениями или производными). За необоснованное использование такой маркировки производитель будет нести административную ответственность.

При этом закон предусматривает переходный период, в течение которого правила производства органической продукции будут внедряться, а размещать соответствующую маркировку на товарах будет запрещено.

В конце декабря 2019 года ряд ассоциаций потребительского рынка попросил вице-премьера РФ Алексея Гордеева отложить на год введение административной ответственности за нарушение закона об органической продукции. Они объяснили свою просьбу тем, что из-за позднего восстановления аккредитации органа, который проводит сертификацию таких товаров, сезонности самого процесса и минимально необходимого на нее времени участники рынка не имели реальной возможности в срок пройти все необходимые процедуры.