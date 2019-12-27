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Создание инновационного центра "Долина Менделеева" может профинансировать "Сибур"

Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко не указала, какова стоимость проекта и сколько средств планируется привлечь. При этом она отметила, что средств уже хватает на то, чтобы продвинуться со строительством корпусов и оснащением оборудованием

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Долина Менделеева" будет создаваться с привлечением внебюджетных средств, одним из инвесторов может выступить компания "Сибур". Об этом сообщила ТАСС замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

"Решение правительства о создании [ИНТЦ "Долина Менделеева] является отправной точкой. Насколько я знаю, коллеги привлекли внебюджетные средства. У них есть четкий план, как должны выглядеть корпуса, лаборатории. Это одна из самых подготовленных долин. Я думаю, что достаточно быстро они отстроятся, и земельные вопросы уже решены", - сказала замминистра.

По словам Тарасенко, одним из инвесторов может выступить нефтехимическая компания "Сибур". Представитель "Сибура" подтвердил ТАСС, что на данном этапе компания обсуждает "механизм возможного сотрудничества с учетом потребностей компании в научно-технических разработках".

"Это очень ожидаемая долина, если долина МГУ - она фундаментальная, то это мини-элитная долина с очень хорошим и, я надеюсь, быстрым будущим эффектом", - подчеркнула Тарасенко.

Замминистра не указала, какова стоимость проекта и сколько средств планируется привлечь, но отметила, что средств уже хватает на то, чтобы "продвинуться со строительством корпусов и оснащением оборудованием".

Площадка для развития

Согласно опубликованному ранее постановлению правительства РФ о создании ИНТЦ "Долина Менделеева", полномочиями инициатора проекта по созданию долины наделяется РХТУ им. Д. И. Менделеева. Отмечается, что проектирование и строительство первых корпусов "Долины Менделеева" на территории Тушинского комплекса РХТУ (Москва) начнется уже в 2020 году.

По информации Минэкономразвития, сейчас активно ведется работа с участием РХТУ им. Менделеева и "Долины" по созданию плана развития сети научно-технических центров. "РХТУ туда отлично вписывается с точки зрения того, что у них есть определенные компетенции, определенные заказчики", - добавили в министерстве.

В пресс-службе Минэкономразвития также отметили, что "Долина Менделеева" должна стать центром ускоренного развития новых технологий и технологических цепочек с последующим их внедрением в производство и масштабированием на территории России и за рубежом.

Согласно информации пресс-службы, проект был поддержан представителями крупного бизнеса, отраслевыми ассоциациями и союзами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и государственными компаниями.

Необходимость создания центра заключается в снижении зависимости от импорта химии нового поколения. Отмечается, что сейчас в России сохраняется 95-99% зависимость от импорта практически по всей номенклатуре продукции химии нового поколения. Как говорится в справке Минэкономразвития, это затрудняет или делает невозможным развитие таких отраслей, как авто- и машиностроение, космическая промышленность, микроэлектроника и фотоника, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Кроме того, создаются стратегические риски в связи с тем, что многие предприятия оборонно-промышленного комплекса остаются в зависимости от продукции, производимой на территории других стран.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева".

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что центр создается в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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