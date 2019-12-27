Более четверти магазинов в России все еще принимают к оплате только наличные

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более четверти (27%) торговых предприятий в России не установили платежные терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные, говорится в материалах Сбербанка.

"В России, по нашей оценке, более четверти предприятий (27%) не установили терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные, но на них приходится лишь 9% от совокупных расходов граждан", - отмечается в обзоре.

При этом Сбербанк указывает на позитивную тенденцию 2019 года - продолжение роста доли безналичных расчетов. Так, за 11 месяцев 2019 года 50,9% расходных операций, то есть покупок товаров и услуг, было оплачено безналичным способом, а число регионов, где доля безналичного торгового оборота превысила 50%, выросла в 6,5 раза.

В то же время аналитики банка отмечают появление ранних признаков замедления проникновения безналичных платежей. По сравнению с III кварталом 2018 года их доля выросла на 4,8 процентного пункта - минимальный показатель за почти три года.