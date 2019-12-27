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Медведев подписал постановление об изготовлении автомобильных номеров ИП и юрлицами

Постановление вступит в силу с 1 января

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Автомобильные номера теперь смогут изготавливать юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП). Соответствующее постановление правительства, размещенное в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Установить, что изготовление государственных регистрационных знаков транспортных средств осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями", - говорится в тексте постановления.

Добавляется, что изготовители должны соответствовать требованиям части 2 статьи 23 ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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