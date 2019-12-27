Минимальная зарплата в Петербурге в 2020 году на 36% превысит общероссийский МРОТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге на 2020 год установлена в сумме 19 тыс. рублей в месяц, что на 36% превысит общероссийский минимальный размер оплаты труда, который с января составит 12,13 тыс. рублей. Об этом сообщил в пятницу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время подписания трехстороннего соглашения между правительством города, Ленинградской федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

"Региональным соглашением минимальная заработная плата в Петербурге определена в размере 19 тысяч рублей. Это обязательно для всех предприятий и организаций города, независимо от форм собственности. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения сейчас составляет около 12,6 тыс. рублей. С января 2020 года МРОТ в России будет 12 тыс. 130 рублей. Наша минимальная заработная плата превышает этот показатель на 36%", - сообщил Беглов.

По его данным, в экономике Петербурга на сегодня занято более 3 млн человек, при этом уровень безработицы составляет 1,4% - это один из самых низких показателей в России.

"За последние 10 лет минимальная зарплата в Петербурге выросла в 3 раза. Средняя зарплата по городу превысила 60 тыс. рублей", - сообщил губернатор.

Совет Федерации на заседании 23 декабря одобрил закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц. В настоящее время он составляет 11 тысяч 280 рублей.