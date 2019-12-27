Премьер Украины сообщил, что газовые переговоры с РФ продлятся еще день-два

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" продлятся еще день-два. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу на брифинге по итогам заседания правительства.

"Сразу скажу, что газовую тему я сейчас не буду комментировать точно, потому что переговоры еще длятся. Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам еще какие-то день-два", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

В настоящее время представители России и Украины в Вене ведут переговоры по соглашению о транзите газа.