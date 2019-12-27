{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины
Обновлено 

Премьер Украины сообщил, что газовые переговоры с РФ продлятся еще день-два

Представители "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене обсуждают соглашение о транзите газа

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" продлятся еще день-два. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу на брифинге по итогам заседания правительства.

"Сразу скажу, что газовую тему я сейчас не буду комментировать точно, потому что переговоры еще длятся. Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам еще какие-то день-два", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

В настоящее время представители России и Украины в Вене ведут переговоры по соглашению о транзите газа.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
В КЧР в 2020 году планируют увеличить площадь посева сахарной свеклы на 60%
В этом году данный показатель составил 4,3 тыс. га
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС