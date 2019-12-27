В КЧР в 2020 году планируют увеличить площадь посева сахарной свеклы на 60%

ЧЕРКЕССК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют увеличить площадь посева сахарной свеклы на 60% в 2020 году, в 2019 году этот показатель составил 4,3 тыс. га, сообщила ТАСС в пятницу представитель регионального министерства сельского хозяйства Медина Биджиева.

"В Минсельхозе КЧР подвели итоги производства сахарной свеклы за текущий год, наметили планы на 2020 год. <…> По предварительным данным, площадь посева сахарной свеклы на 2020 год увеличится на 60% в пяти муниципальных районах", - рассказала Биджиева.

По ее словам, в 2019 году в республике сахарной свеклой были засеяны поля 20 хозяйств в Адыге-Хабльском, Ногайском, Прикубанском и Хабезском районах республики на площади 4,3 тыс. га, что на 1,6 тыс. га больше, чем в прошлом году. Общий урожай сахарной свеклы составил 179,4 тыс. т, что на 69 тыс. т больше, чем в 2018 году, урожайность составила 415 ц/га.

Ранее в пресс-службе главы и правительства КЧР рассказали, что власти планируют развивать в регионе производство сахарной свеклы. В 2020 году аграрии смогут получать субсидии на тонну произведенной свеклы, общий объем финансирования проекта составит 25 млн рублей. Как ТАСС пояснили в министерстве финансов КЧР, эти субсидии внесены в проект бюджета республики впервые. Власти планируют выделить по 25 млн рублей в 2020 и в 2021 годах.