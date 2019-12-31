Закон о либерализации валютного контроля вступил в силу

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", связанные с либерализацией ограничений во внешнеторговых расчетах, вступают в силу с 1 января 2020 года. Такие изменения законодательства были инициированы правительством РФ. Президент России Владимир Путин подписал закон в начале августа 2019 года.

Закон снимает ограничения на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории России, и репатриацию денежных средств. Документ был разработан Минфином в соответствии с федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Закон отменяет с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. При этом в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в российской валюте и условиями которых может быть оплата в рублях, предусматривающих передачу резидентом нерезиденту относящихся к лесу и лесоматериалам товаров, требование о репатриации не отменяется.

Также не отменяется требование о репатриации в отношении внешнеторговых договоров, заключенных между резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, и нерезидентами.

Как отмечает старший юрист Deloitte Legal в СНГ Элина Коскина, отмена требования о репатриации позволит валютным резидентам прекращать обязательства по таким контрактам любым разрешенным способом, в том числе путем зачета встречных требований, что в настоящий момент по большинству контрактов не представляется возможным. "Данная поправка в том числе может способствовать расширению использования российского рубля во внешнеторговых расчетах", - отметила Коскина.

По словам ведущего юриста юридической практики КПМГ в России и СНГ Антона Руднева, поддерживая национальную валюту, законодатель по сути дал экспортерам разумный коммерческий выбор: либо переложить риски колебания валют на нерезидента, обязав его рассчитываться по контракту в рублях, либо продолжать нести обязанность по репатриации, если экспорт осуществляется за иностранную валюту.

"Важно учесть, что помимо внешнеторговых контрактов, либерализация не затронула договоры займа, предусматривающие предоставление финансирования нерезидентам. По таким соглашениям резиденты обязаны обеспечить возврат денежных средств на свои счета в уполномоченных банках независимо от валюты контракта и валюты, в которой производятся расчеты по нему", - сказал Руднев.

Открытие счетов в брокерских компаниях

Кроме того, законом закреплено право резидентов открывать без ограничений счета в иностранной валюте и рублях не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами России. По мнению Элины Коскиной, данная норма не столько расширяет права резидентов, сколько увеличивает нагрузку по отчетности как на физических, так и юридических лиц.

"Поправка сближает банковские и брокерские счета. Однако, если раньше о счетах в брокерских организациях не было необходимости подавать уведомления и отчеты, то с 1 января 2020 года такая обязанность появляется. Дополнительная сложность данного нововведения состоит в том, что какой-либо закрытый перечень организаций финансового рынка в законе отсутствует и потенциально под такое определение могут попасть и страховые, и пенсионные организации", - добавила Коскина.

Важность обмена финансовой информацией

Поправки к закону о валютном контроле также предусматривают возможность зачисления без ограничений на счета физлиц-резидентов, открытых в банках за рубежом, денежных средств, получаемых от нерезидентов, при условии, что такие банки расположены на территории иностранного государства - члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ), и такое иностранное государство осуществляет обмен финансовой информацией.

Старший юрист Deloitte Legal в СНГ отмечает, что эта норма будет иметь позитивный эффект, так как на данный момент в перечень стран, обменивающихся финансовой информацией с Россией, входит более 80 стран и территорий. Однако некоторые страны, являющиеся государствами - членами ОЭСР и/или ФАТФ, не осуществляют обмен финансовой информацией с РФ (например, США). Соответственно, в отношении данных стран режим иностранного счета значительно ужесточен.

В связи с этим, в отношении счетов, открытых в банках данных стран, список разрешенных валютных операций существенно сократится. Например, зачисление дивидендов от иностранной компании на счет, открытый в банке США, станет незаконной операцией и потенциально может привести к взысканию административного штрафа в размере 75-100% от суммы валютной операции, подчеркнула Коскина.

По мнению директора департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Ольги Замесиной, логика законодателя состоит в том, что чем выше прозрачность страны, в которой открыт зарубежный счет, тем большую степень свободы можно предоставить гражданам по осуществлению валютных операций и упростить обязанности по подаче отчетности.

"ФНС России, в любом случае, получит данные о счетах резидентов в ходе автоматического обмена финансовой информации. Поэтому нет необходимости ограничивать перечень разрешенных валютных операций", - подчеркнула Замесина.

В частности, законом предусматривается отмена требования о представлении резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счету, открытому в банке за пределами России, в государствах-членах ОЭСР или ФАТФ, участвующих в обмене финансовой информацией. Эта мера будет действовать в случае, если общая сумма зачисленных или списанных денежных средств на таком счету не превышает 600 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.

"Отмена требования о предоставлении отчетов будет распространяться на относительно небольшое число счетов с незначительными оборотами, для которых, при условии международного обмена финансовой информацией, требование об отчетности может быть признано излишним", - сказала старший юрист Deloitte Legal в СНГ.

Расчеты за учебу

Документ отменяет запрет на совершение за пределами территории России расчетов между физическими лицами - резидентами, срок пребывания которых за пределами России в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, и российскими государственными вузами, а также их филиалами, находящимися за пределами территории РФ. Речь идет о расчетах по договорам об образовании.

Аналогично российским вузам и их филиалам, находящимся за пределами территории РФ, дается возможность осуществлять расчеты с такими физическими лицами - резидентами в иностранной валюте и рублях без использования банковских счетов в уполномоченных банках. Также на них не распространяется требование о репатриации иностранной валюты и валюты РФ при оплате физическими лицами - нерезидентами образовательных услуг за пределами РФ. Этим нормам придается обратная сила: они распространятся на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.

Позиция Минфина

В середине декабря первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что меры либерализации валютного контроля, которые начинают действовать в России с 1 января 2020 года, расширят использование российской валюты нерезидентами и укрепят положение рубля на международных рынках.

"Уже принятые и обсуждаемые меры позволяют расширить использование валюты Российской Федерации в международных расчетах, активизируют использование российского рубля нерезидентами. Использование валюты Российской Федерации для расчетов по внешнеторговым контрактам позволит укрепить позиции российского рубля на международных рынках", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что закон открывает для российского бизнеса и экономики новые перспективы. Либерализация валютного контроля не только расширяет возможности ведения бизнеса иностранными контрагентами с российскими партнерами, но и помогает в реализации такого национального проекта, как "Международная кооперация и экспорт", для которого требуется особое валютное регулирование.