МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - разыграет сертификаты на бесплатный полет среди пассажиров новогодних рейсов. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"В новогоднюю ночь пассажиры 31 рейса примут участие в традиционном праздничном розыгрыше сертификатов на подарочный перелет туда - обратно эконом-классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что воспользоваться сертификатом победители розыгрыша смогут в течение всего 2020 года.

Перечень рейсов, продолжили в пресс-службе, был выбран не случайно: все они будут находиться в полете на момент наступления полуночи 1 января по московскому времени. "Среди них рейсы в/из США, Китая, Турции, Японии, Индии, Таиланда, Вьетнама, Южной Кореи, а также рейсы в Екатеринбург, Барнаул, Сургут и ряд других городов", - заметил собеседник агентства, добавив, что всех пассажиров на борту новогодних рейсов угостят шампанским и шоколадными конфетами.