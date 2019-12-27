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Минпромторг по поручению Трутнева предложил меры по экспорту леса с Дальвостока

Ведомство предлагает снизить пошлину на вывоз круглого леса дальневосточных пород древесины в 2020 году с 13% до 6,5%, а также вывести из-под экспортной квоты низкосортную балансовую древесину

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минпромторг выполнил поручение вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева рассмотреть меры по повышению инвестиционного потенциала лесопромышленного комплекса Дальнего Востока и предлагает, в частности, снизить пошлину на вывоз круглого леса дальневосточных пород древесины в 2020 году с 13% до 6,5%, а также вывести из-под экспортной квоты низкосортную балансовую древесину и установить на нее ставку 0%. Об этом ТАСС сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Проработав вопрос, согласно поручению Юрия Петровича Трутнева от 25 декабря 2018 года, мы к уже действующим предложили ряд дополнительных мер, направленных на повышение инвестиционного потенциала лесопромышленного комплекса Дальнего Востока", - сказал Евтухов. Он добавил, что министерство подготовило соответствующий проект постановления, который был направлен в правительство 22 ноября.

Предложения, изложенные в этом документе, Минпромторг обсудил как с федеральными органами исполнительной власти, так и с представителями лесоперерабатывающего комплекса Дальнего Востока и деловыми кругами, отметил замминистра.

"Мы предлагаем, во-первых, снижение ставки вывозной пошлины на вывоз круглого леса дальневосточных пород древесины в 2020 году с 13% до 6,5%. Снижение ставки предлагается для предприятий, которые создали перерабатывающие мощности, а также экспортерам продукции лесопереработки", - рассказал Евтухов.

Кроме того, для предоставления возможности вывоза древесины, не перерабатываемой в настоящий момент на территории Дальнего Востока, предлагается "вывести из-под квоты низкосортную балансовую древесину и установить на нее ставку вывозной таможенной пошлины 0%".

По словам замглавы Минпромторга, вопрос о размере экспортной тарифной квоты, который поднимался 27 декабря на совещании у Трутнева, "будет дополнительно прорабатываться".

"Для сохранения единой государственной политики в отношении лесов и развития углубленной лесопереработки, мы предлагаем сохранить ежегодный объем тарифной квоты на вывоз круглого леса дальневосточных пород древесины (ели аянской, пихты белокорой и лиственницы даурской) в объеме 4 млн кубов и исключительно для предприятий, которые создали перерабатывающие мощности, а также осуществляют экспорт продукции лесопереработки", - подчеркнул Евтухов.

По его словам, представители бизнеса Дальнего Востока считают ежегодный объем вывозной квоты необработанного леса дальневосточных пород в 4 млн кубов достаточным, а вывозная квота не выбирается в полном объеме, будучи востребована примерно наполовину. "Из распределенной на текущий год квоты в 4 млн кубов за 11 месяцев 2019 года вывезено всего 1,5 млн кубов "кругляка", - уточнил он.

Развитие глубокой переработки

Евтухов напомнил, что с 2007 года правительство планомерно и последовательно осуществляет государственную политику, направленную на снижение экспорта необработанной древесины и развитие ее глубокой переработки на территории России. Заградительные меры в области освоения лесов, по словам Евтухова, направлены на то, чтобы плавно трансформировать рынок круглых лесоматериалов, сложившийся в регионе, от "сырьевой" модели к перерабатывающей. При этом Минпромторг РФ учитывает, что лесной рынок Дальнего Востока не перестроится на переработку сырья одномоментно, потребуется время для создания деревообрабатывающих мощностей.

"В 2018 году уровень экспорта необработанной древесины в ДФО еще оставался на уровне предыдущих лет и составлял 6,9 млн куб. м. Однако за 9 месяцев 2019 года мы наблюдаем снижение объемов экспорта необработанных лесоматериалов с территории Дальнего Востока на 27% по сравнению с 9 месяцами 2018 года, - рассказал замглавы Минпромторга. - За 9 месяцев 2019 года мы наблюдаем рост перерабатывающего производства в ДФО в натуральном выражении относительно соответствующего периода 2018 года: пиломатериалы +10%, фанера +29%, бумага и картон +30%, целлюлоза +12%, гранулы топливные (пеллеты) +12%, мебель +10%. Таким образом, меры по снижению объемов экспорта необработанной древесины и увеличению объемов переработки дают стабильный положительный эффект".

О выговоре

Ранее Евтухов получил выговор от Трутнева за то, что министерство не выполнило поручение по снятию верхней планки ограничения на вывоз продукции лесопереработки.

По словам Евтухова, реакция вице-премьера на возможное неисполнение поручения лишь подчеркивает важность темы.

"Юрий Петрович - принципиальный и грамотный руководитель, глубоко знающий ситуацию на Дальнем Востоке, всю специфику края, он не из тех, кто делает выговор за позицию. А обоснованная позиция, как я сказал выше, у нас есть, и она представлена. Выговор бывает за неисполнение поручения. Но в данном случае, как я также уже рассказал, поручение исполнено в срок. Что касается эмоциональной атмосферы на совещании - она лишь подчеркивает важность вопросов развития Дальнего Востока, это рабочий процесс", - отметил Евтухов.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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