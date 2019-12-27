Завод Hyundai в России в 2019 году увеличил экспорт автомобилей на 44%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге, нарастил экспорт в 2019 году до 17 тыс. автомобилей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Объем экспорта автомобилей, производимых на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, в этом году составил около 17 тыс. единиц. По отношению к 2018 году объем поставок вырос на 44%", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Ключевыми направлениями сбыта для предприятия по показателям сбыта остались Казахстан и Белоруссия. В 2020 году производитель намерен продолжить экспорт автомобилей.

По итогам 2020 года предприятие намерено выпустить не менее 230 тыс. автомобилей, продолжая работать в три производственные смены пять дней в неделю.

В 2019 году объем производства составил 245 тыс. автомобилей, что почти на 2% больше аналогичного показателя 2018 года.

Завод автоконцерна Hyundai под Петербургом был открыт в 2010 году. Он является вторым крупнейшим автопроизводителем в России, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. За восемь лет выпустил более 1,7 млн автомобилей.