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Минпромторг направит Чувашии не менее 600 млн рублей на закупку троллейбусов в 2020 году

По словам главы республики Михаила Игнатьева, троллейбусные парки Чебоксар и Новочебоксарска требуют обновления

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сэкономленные Министерством промышленности и торговли РФ средства в размере не менее 600 млн рублей будут направлены в Чувашию на закупку троллейбусов. Об этом сообщил журналистам глава Чувашии Михаил Игнатьев.

"Денис Валентинович Мантуров, наш куратор, координатор, вчера меня порадовал. За счет сэкономленных средств Министерства промышленности и торговли он нам выделяет не менее 600 млн рублей на приобретение транспорта в 2020 году. <...> В рабочем порядке мы обсудили, что будем покупать несколько десятков троллейбусов, потому что троллейбусные парки и города Чебоксары, и города Новочебоксарска старые, комфортных троллейбусов очень мало", - сказал глава республики.

Игнатьев пояснил, что часть новых троллейбусов будет ездить между Чебоксарами и Новочебоксарском, другая часть - по городу Чебоксары. "Тем самым мы создадим комфортные условия для пассажиров, которые ездят на общественном транспорте. Это обновление улучшит финансово-экономическую деятельность нашего троллейбусного управления, потому что [затраты] на ремонт и запасные части - это тоже приличные, значимые расходы", - уточнил глава республики.

Игнатьев добавил, что это хороший подарок Чувашии в канун Нового года. "На приобретение транспорта [в республике] таких денег еще не выделяли", - отметил он.

По словам главы Чувашии, ранее транспорт в Чебоксарах закупали предприниматели на свои средства. "За счет субсидированной процентной ставки, привлекая внебюджетные источники, используя механизм лизинга, приобретали. Мы из бюджета на это деньги не тратили, а вот на троллейбусы мы намерены потратить деньги бюджетные, для того чтобы разрешить эту проблему", - пояснил Игнатьев.

В июне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли: Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область, Калмыкия.

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