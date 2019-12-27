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Новак заявил, что "Северный поток - 2" запустят до конца 2020 года

Министр энергетики уточнил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский"
Министр энергетики РФ Александр Новак Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года. Газопровод может быть достроен судном "Академик Черский", но необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

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Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"До конца 2020 года "Северный поток - 2" будет запущен, - сказал Новак. - Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку".

Согласно сервису Marinetraffic, судно "Академик Черский", находящееся с 2016 года в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот", в настоящее время находится в порту Находки.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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