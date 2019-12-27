Минэнерго поддерживает снижение госдоли в "Россетях" после допэмиссии акций

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минэнерго России поддерживает снижение доли государства в "Россетях" до 75% плюс одна акция после допэмиссии компании. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Поддерживаем [снижение доли государства] до уровня 75% плюс одна акция. В виде допэмиссии продажа может быть только после повышения капитализации компании (после 2022 года - прим. ТАСС)", - сказал Новак, комментируя вопрос о приватизации "Россетей".

Минфин России в ноябре предложил повторно рассмотреть вопрос приватизации ряда компаний, в том числе "Россетей". Правительство РФ на заседании 25 декабря рассмотрело план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

Основным акционером "Россетей" является Российская Федерация. Пакетом акций в 88% от уставного капитала управляет Росимущество. Компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" владеет 2,63% акций, Gazprom Finance - 1,28%.

Уставный капитал "Россетей" составляет 200,903 млрд рублей. Он состоит из 198 млрд 827 млн 865,141 тысяч обыкновенных акций и 2 млрд 75 млн 149,384 тысяч привилегированных акций номиналом каждая 1 рубль.

Дивиденды не ниже уровня прошлых лет

Александр Новак также сообщил, что дивиденды компании "Россети" по итогам работы за 2019 год должны быть не ниже уровня прошлых лет.

"Еще обсуждаем [ожидания по дивидендам]. Считаем, что пока компания не вышла на более высокую капитализацию, дивиденды должны быть не ниже, чем в предыдущие годы", - сказал он.

"Россети" планируют рост капитализации к 2030 году до 1 трлн рублей с около 300 млрд рублей в настоящее время.

Компания в настоящее время разрабатывает новую дивидендную политику. Она внесена в Минэнерго и может быть утверждена в 2020 году.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала в ноябре, что группа "Россети", начиная с 2020 года, может увеличить планку по выплате дивидендов до 75% прибыли по РСБУ.

В конце мая совет директоров компании рекомендовал акционерам принять решение направить на дивиденды за первый квартал 2019 года 0,02443 рубля на одну обыкновенную и 0,07997 рубля на одну привилегированную акцию, а за 2018 год не выплачивать дивиденды. Общий размер выплат за первый квартал превысил 5 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (19:06 мск) — добавлена информация по тексту.