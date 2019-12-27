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Добыча нефти в России в 2020 году может составить 555-565 млн тонн

Министр энергетики Александр Новак уточнил также, что к 2035 году Россия может производить 100-120 млн тонн сжиженного природного газа в год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия в 2020 году может добыть 555-565 млн тонн, точная цифра будет зависеть от планов компаний. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"555-565 млн тонн нефти", - сказал он и добавил, что точная цифра будет зависеть от планов компаний.

Ранее Новак говорил, что в 2019 году РФ добудет 560 млн тонн нефти.

К 2035 году Россия может производить 100-120 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. "100-120 млн тонн до 2035 года", - уточнил Новак.

По его словам, Россия увеличит производство СПГ в 2019 году на 49,2% - до 40 млрд куб. м.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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