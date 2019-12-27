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Титов направил Орешкину предложения по недопущению массового закрытия букмекерских контор

Обращение бизнес-омбудсмена связано с изменениями в правилах землепользования, которые арендодатели помещений для букмекерских контор не успели соблюсти
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предупредил о рисках массового закрытия букмекерских контор из-за изменений в законодательстве и направил министру экономического развития Максиму Орешкину предложения, которые позволят избежать негативных последствий.

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Как сообщили в пресс-службе Титова, речь идет о новых правилах, установленных приказом Минэкономразвития от 4 февраля 2019 года. Этим документом классификатор разрешенного использования земельных участков дополняется новым видом - "Проведение азартных игр".

"До 1 января 2020 года субъекты РФ были обязаны привести свои правила землепользования и застройки в соответствие с новым классификатором. На сегодня в большинстве регионов этого не произошло, владельцы земельных участков не смогли включить новый код в правила землепользования и застройки, что грозит им негативными последствиями. При этом новые договоры арендодатели отказываются заключать пока ситуация не прояснится. Упоминается также вопрос пересмотра кадастровой стоимости и ставок арендной платы для зданий, в которых находятся букмекерские конторы, несмотря на то, что они, как правило, занимают малую площадь", - пояснили в пресс-службе.

Как отмечается в письме Ассоциации букмекерских контор на имя Титова, если ситуация не изменится, то "98% существующих пунктов приема ставок в ближайшем будущем подлежат закрытию, что делает невозможным дальнейшее развитие данной отрасли". Это, по мнению ассоциации, может привести к уменьшению собираемости налогов и страховых взносов (около 5 млрд руб.), прекращению поддержки и развития детско-юношеского спорта через спонсорство уплату целевых отчислений (1,5 млрд руб.), увольнению нескольких тысяч сотрудников и росту теневого сектора этого бизнеса.

Чтобы избежать негативных последствий, Титов предложил установить пятилетний срок с момента вступления в силу приказа Минэкономразвития, в течение которого не может быть запрещена деятельность букмекеров в связи с неисполнением приказа, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичОрешкин, Максим Станиславович
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