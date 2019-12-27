{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

Описание
© Марина Лысцева/ТАСC

"Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда - "Газпром".

Новость дополняется

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Минэнерго поддерживает снижение госдоли в "Россетях" после допэмиссии акций
Александр Новак сообщил, что снижение доли государства планируется до уровня 75% плюс одна акция
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС