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Путин и Лукашенко могут обсудить урегулирование газовых вопросов до конца года

Если президенты посчитают необходимым, они созвонятся, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут провести телефонный разговор для урегулирования газовых вопросов, если посчитают это необходимым. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Там есть некоторый цейтнот, потому что остаются неурегулированные вопросы. Но контакты ведутся, и мы ожидаем, что если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года", - сказал Песков.

20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа. Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти.

Точную цену на газ стороны планировали определить в ближайшее время. По словам Лукашенко, в целом она останется на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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