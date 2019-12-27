В России подорожают автомобили Renault

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Французский автоконцерн Renault с января поднимет рекомендованные розничные цены на все модели своих автомобилей, произведенных в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Renault.

"Мы подтверждаем небольшое увеличение цен, около 2%, на авто 2020 года. Повышение связано с небольшим изменением в оборудовании (например, установка "ЭРА-ГЛОНАСС"), а также общей макроэкономической ситуацией. Как обычно, повышение минимальное для сохранения максимальной конкурентоспособности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на одного из дилеров французского автоконцерна в России сообщила о повышении с января цен на автомобили Renault 2020 года выпуска. Источник газеты уточнил, что в среднем цена увеличится на 2,4%. При этом автомобили, выпущенные в 2019 году, будут продаваться по прежним ценам.

Суммарная выручка группы Renault за девять месяцев 2019 года снизилась на 5,1% по сравнению с январем - сентябрем 2018 года, до €39,35 млрд. В III квартале выручка компании составила €11,3 млрд - на 1,6% к аналогичному кварталу 2018 года.

Мировые продажи Renault в III квартале снизились на 4,4%, до 852,2 тыс. транспортных средств. По итогам девяти месяцев компания реализовала 2,791 млн авто, что свидетельствует о снижении продаж на 6% в годовом выражении.